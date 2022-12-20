В Сумской области пограничники сбили российский дрон-разведчик

"Пограничный наряд, который нес службу на одном из направлений госрубежа, заметил приближение вражеского коптера. Охранники границы применили антидроновую пушку и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, которым поразили воздушную цель. Остатки беспилотника упали в нескольких сотнях метров от позиций пограничников", - говорится в сообщении.

По словам пограничникиов, скорее всего, это был дрон-разведчик, собиравший разведывательные данные на приграничных украинских территориях.

Также в ГПСУ подчеркнули, что только за прошедшие сутки вражеские дроны, которые залетали с территории России, дважды сбрасывали взрывные устройства на приграничье Сумской области.