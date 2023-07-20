У Сумській області ППО збила три російські безпілотники

В ніч на 20 липня російські окупанти атакували Суми та Чернігівську область. Над областіми було збито дрони-камікадзе іранського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Сумської ОВА.
"Сьогодні, 20 липня, над територією Сумської області було знищено три БпЛА підрозділами ППО Сил Оборони", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні близько 01:30 російська армія атакувала місто трьома дронами "Шахед". Тоді силам ППО вдалось збити один ворожий безпілотник, ще один підбили.
Третій дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок атаки виникла пожежа. Постраждала медична сестра, їй надали допомогу на місці.
Окупаційні війська третю ніч поспіль атакували південь України ракетами та дронами-камікадзе.
Так, в Одесі через нічну атаку виникла масштабна пожежа у середмісті, постраждали будинки та складські приміщення. За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, постраждали четверо осіб.
Також окупанти вдарили по Миколаєву, зафіксовані "прильоти" у декількох місцях. Через обстріли пошкоджені житлові багатоквартирні будинки. За даними ОВА, постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізували, зокрема, 5 дітей.
Детальніше про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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