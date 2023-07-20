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В Сумской области ПВО сбило три российских беспилотника

Фото: над Сумской областью ПВО сбила три российских дрона (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали Сумы и Черниговскую область. Над областями были сбиты дроны-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

"Сегодня, 20 июля, над территорией Сумской области было уничтожено три БПЛА подразделениями ПВО Сил Обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня около 01:30 российская армия атаковала город тремя дронами "Шахед". Тогда силам ПВО удалось сбить один вражеский беспилотник, еще один подбили.

Третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате атаки возник пожар. Пострадала медицинская сестра, ей была оказана помощь на месте.

Ночная атака 20 июля

Оккупационные войска третью ночь подряд атаковали юг Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Так, в Одессе из-за ночной атаки возник масштабный пожар в центре города, пострадали дома и складские помещения. По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, пострадали четыре человека.

Также оккупанты ударили по Николаеву, зафиксированы "прилеты" в нескольких местах. Из-за обстрелов повреждены жилые многоквартирные дома. По данным ОВА, пострадали 18 человек, из них 9 госпитализировали, в том числе 5 детей.

Детальнее о последствиях ночной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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