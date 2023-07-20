У Сумській області ППО збила три російські безпілотники

В ніч на 20 липня російські окупанти атакували Суми та Чернігівську область. Над областіми було збито дрони-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Сумської ОВА.

"Сьогодні, 20 липня, над територією Сумської області було знищено три БпЛА підрозділами ППО Сил Оборони", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні близько 01:30 російська армія атакувала місто трьома дронами "Шахед". Тоді силам ППО вдалось збити один ворожий безпілотник, ще один підбили.

Третій дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок атаки виникла пожежа. Постраждала медична сестра, їй надали допомогу на місці.

Нічна атака 20 липня

Окупаційні війська третю ніч поспіль атакували південь України ракетами та дронами-камікадзе.

Так, в Одесі через нічну атаку виникла масштабна пожежа у середмісті, постраждали будинки та складські приміщення. За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, постраждали четверо осіб.

Також окупанти вдарили по Миколаєву, зафіксовані "прильоти" у декількох місцях. Через обстріли пошкоджені житлові багатоквартирні будинки. За даними ОВА, постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізували, зокрема, 5 дітей.

Детальніше про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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