У Сумській області посилюють зведення фортифікацій

Він зазначив, що Сумська область у 2024 році продовжує виконувати завдання, які визначив Зеленський. Насамперед вони стосуються обороноздатності та захисту населення області.

"Головним пріоритетом, який визначив верховний головнокомандувач, є будівництво фортифікаційних споруд. Проекту такого масштабу, який реалізовуватиметься цього року, у Сумській області досі не було. Завдання має бути виконане і це відповідальність кожного керівника району, громади", - зазначив. він.

За його словами, у 2024 році, як і раніше, вживатимуть усіх заходів для того, щоб не допустити порушення у використанні бюджетних коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Також під час будівництва будуть дотримані стандарти якості та ефективності.

Посилення фортифікацій в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у ході наради з військовими у Херсоні віддав доручення посилити фортифікації по всій країні.

Це стосується Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Рівненської та Волинської областей.

Більш детально про те, що означає такий наказ Зеленського у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олексій Гетьман.