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У Сумській області посилюють зведення фортифікацій

Ілюстративне фото: в Сумській області посилюють зведення фортифікацій (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

В Сумській області починають посилено працювати над зведенням фортифікаційних споруд. Таке завдання дав президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Він зазначив, що Сумська область у 2024 році продовжує виконувати завдання, які визначив Зеленський. Насамперед вони стосуються обороноздатності та захисту населення області.

"Головним пріоритетом, який визначив верховний головнокомандувач, є будівництво фортифікаційних споруд. Проекту такого масштабу, який реалізовуватиметься цього року, у Сумській області досі не було. Завдання має бути виконане і це відповідальність кожного керівника району, громади", - зазначив. він.

За його словами, у 2024 році, як і раніше, вживатимуть усіх заходів для того, щоб не допустити порушення у використанні бюджетних коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Також під час будівництва будуть дотримані стандарти якості та ефективності.

Посилення фортифікацій в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у ході наради з військовими у Херсоні віддав доручення посилити фортифікації по всій країні.

Це стосується Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Рівненської та Волинської областей.

Більш детально про те, що означає такий наказ Зеленського у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

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