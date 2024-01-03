В Сумской области усиливают возведение фортификаций

Он отметил, что Сумская область в 2024 году продолжает выполнять задания, которые определил Зеленский. В первую очередь они касаются обороноспособности и защиты населения области.

"Главным приоритетом, который определил верховный главнокомандующий, является строительство фортификационных сооружений. Проекта такого масштаба, который будет реализовываться в этом году, в Сумской области до сих пор не было. Задание должно быть выполнено и это ответственность каждого руководителя района, общины", - отметил он.

По его словам, в 2024 году, как и раньше, примут все меры для того, чтобы не допустить нарушения в использовании бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений. Также в ходе возведения будут соблюдены стандарты качества и эффективности.

Усиление фортификаций в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с военными в Херсоне отдал поручение усилить фортификации по всей стране.

Это касается Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Волынской областей.

Более детально о том, что означает такой приказ Зеленского в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.