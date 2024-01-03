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В Сумской области усиливают возведение фортификаций

Иллюстративное фото: в Сумской области усиливают возведение фортификаций (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

В Сумской области начинают усиленно работать над возведением фортификационных сооружений. Такое задание дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил глава Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Он отметил, что Сумская область в 2024 году продолжает выполнять задания, которые определил Зеленский. В первую очередь они касаются обороноспособности и защиты населения области. 

"Главным приоритетом, который определил верховный главнокомандующий, является строительство фортификационных сооружений. Проекта такого масштаба, который будет реализовываться в этом году, в Сумской области до сих пор не было. Задание должно быть выполнено и это ответственность каждого руководителя района, общины", - отметил он. 

По его словам, в 2024 году, как и раньше, примут все меры для того, чтобы не допустить нарушения в использовании бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений. Также в ходе возведения будут соблюдены стандарты качества и эффективности. 

Усиление фортификаций в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с военными в Херсоне отдал поручение усилить фортификации по всей стране. 

Это касается Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Волынской областей. 

Более детально о том, что означает такой приказ Зеленского в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Алексей Гетьман

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