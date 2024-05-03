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В Сумской области предупредили о возможных атаках РФ в Пасху и на день инаугурации Путина

Сумская область, Пятница 03 мая 2024 11:59
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В Сумской области предупредили о возможных атаках РФ в Пасху и на день инаугурации Путина Фото: в Сумской области предупредили украинцев к атакам РФ на праздники (sts.sumy.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска могут атаковать Белополье на Сумщине в Пасху и на день инаугурации Путина. Об этом свидетельствует опыт предыдущих лет и затишье, что указывает на подготовку РФ к новой волне ударов.

Об этом заявил глава ОТГ Юрий Зарко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отметил Зарко, опираясь на опыт прошлых лет после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты систематически усиливают свои атаки в праздничные дни.

Атаки со стороны РФ городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, днем инаугурации Путина (что запланирована на 7 мая) и 9 мая.

Он призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми уехать в соседние села и города, а также добавил, что наиболее опасно при атаках именно в людных местах.

Усиление мер безопасности перед Пасхой

Напомним, украинцы будут отмечать Пасху 5 мая. Однако, учитывая военные действия, празднование будет проходить с определенными ограничениями.

Отметим, что во время Пасхальных праздников в Украине будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

В частности, накануне в Воздушных силах сообщили о вероятности атаки российских войск по Украине в Пасхальную ночь и заявили о готовности отражения вероятных нападений противника.

Также к вероятным атакам РФ по праздникам готовятся и в Запорожской области. Там ужесточаются меры безопасности во время Пасхальных праздников и поминальных дней.

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