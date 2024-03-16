В Сумській області планують обов'язкову евакуацію дітей з трьох громад, - ОВА

"Щодо Великописарівської громади. Це питання розглядалося на засідання Ради оборони області, і ще дві громади в Шосткинському районі, де також є загроза для дітей. Громади вийшли з пропозицією на Раду оборони. Ми, своєю чергою, вийшли на координаційний штаб і запропонували обов'язкову евакуацію дітей з цих громад", - пояснив глава ОВА.

Артюх розповів, що станом на зараз йде процес ухвалення рішення.

"Нам вже запропонували колеги з інших областей, де можна розташувати дітей з сім'ями. Цей процес йде", - додав він.

Що передувало

В четвер, 14 березня, Артюх заявив, що в прикордонні з Росією за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна норма обстрілів регіону.

А Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст, що ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

Через підсилені атаки з боку Росії, загалом за останній тиждень з Великописарівської громади в Сумській області виїхали понад 180 жителів.

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