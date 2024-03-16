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В Сумской области планируют обязательную эвакуацию детей из трех громад, - ОВА

Фото: глава Сумской ОВА Владимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В трех громадах Сумской области планируют провести обязательную эвакуацию детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"Относительно Великописаревской громады. Этот вопрос рассматривался на заседании Совета обороны области, и еще две громады в Шосткинском районе, где также есть угроза для детей. Громады вышли с предложением на Совет обороны. Мы, в свою очередь, вышли на координационный штаб и предложили обязательную эвакуацию детей из этих громад", - пояснил глава ОВА.

Артюх рассказал, что по состоянию на сейчас идет процесс принятия решения.

"Нам уже предложили коллеги из других областей, где можно расположить детей с семьями. Этот процесс идет", - добавил он.

Что предшествовало

В четверг, 14 марта, Артюх заявил, что в пограничных отношениях с Россией за последние два дня раздалось 800 взрывов. Это полугодовая норма обстрелов региона.

А Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост, что осложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.

Из-за усиленных атак со стороны России, всего за последнюю неделю из Великописаревской общины в Сумской области выехали более 180 жителей.

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