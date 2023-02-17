У Сумській області під час тривоги ППО спрацювала по повітряній цілі
Фото: в Сумській області під час тривоги ППО спрацювала по повітряній цілі (Getty Images)
У Сумській області сьогодні, 17 лютого ППО спрацювала по цілі. Це сталося під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.
"На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювало ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджено!" - йдеться в повідомленні.
Наразі решта інформації уточнюється.
Зазначимо, що перед цим жителі Сумської області повідомляли про звуки вибухів.
Нагадаємо, що вчора російські війська з артилерії та мінометів обстріляли сім громад у Сумській області.
Додамо, також ми писали про те, що путінська армія з мінометів обстріляла прикордоння Сумської області.
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