У Сумській області під час тривоги ППО спрацювала по повітряній цілі

У Сумській області сьогодні, 17 лютого ППО спрацювала по цілі. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

"На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювало ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджено!" - йдеться в повідомленні.

Наразі решта інформації уточнюється.

Зазначимо, що перед цим жителі Сумської області повідомляли про звуки вибухів.

Нагадаємо, що вчора російські війська з артилерії та мінометів обстріляли сім громад у Сумській області.

Додамо, також ми писали про те, що путінська армія з мінометів обстріляла прикордоння Сумської області.

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