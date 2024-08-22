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В Сумській області перевищилась концентрація пилу в повітрі

Фото: в Сумській області перевищилась концентрація пилу в повітрі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Сумській області спостерігається перевищення концентрації пилу в повітрі. Місцеві скаржаться на сморід.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

В адміністрації розповіли, що сьогодні, 22 серпня, мешканці міста Суми почали скаржитись на сморід та неприємний запах в повітрі. Склад повітря досліджувався лабораторією Сумського обласного центру з гідрометеорології вночі о 01:00 та о 07:00 ранку. 

"Дослідження встановили перевищення максимально разової концентрації по пилу в 1,2 - 1,4 раза. Решта досліджуваних показників: діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту та формальдегіду в нормі", - зауважили в ОВА.

Крім того, спеціалістами Державної установи "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" було проведено відбір зразків повітря в п'яти точках міста Суми.

"Зафіксовано перевищення виключно по пилу. Перевищення концентрації пилу в повітрі може вплинути на стан здоров’я жителів Сумщини, зокрема, спричинити дискомфорт при диханні, особливо в людей з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи", - додали в адміністрації.

 

Нагадаємо, що на початку цього року в Україні запустили застосунок, що дозволяє перевірити рівень радіації та якість повітря.

Ба більше, просто в застосунку можна повідомити про факти екологічних злочинів проти довкілля.

Детальніше про застосунок та, про які загрози він попереджує, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область