В Україні запустили застосунок "ЕкоЗагроза": там можна перевірити рівень радіації й не тільки

В Україні запустили застосунок, що дозволяє перевірити рівень радіації та якість повітря. Ба більше, просто в застосунку можна буде повідомити про факти екологічних злочинів проти довкілля.

На головній сторінці застосунку ви відразу можете повідомляти про факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких ви стали. Для зручності в застосунку також доступна функція виклику екстрених служб.

Загалом застосунок складається з чотирьох основних блоків: головний екран -"Повідомити", "Дашборт", "Мапа", "Події".

Відкривши вкладку "Дашборт" можна відстежити якісь повітря, рівень радіації та показники води в тому місті, в якому ви знаходитесь.

На інтерактивній мапі України можна подивитися:

дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення по всій країні;

актуальні факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами.

Вкладка "Події" ознайомлює українців з новинами міністерства, зверненнями інших користувачів та екологічними наслідками російської агресії.

Завантажити застосунок можна в GooglePlay або в AppStore.