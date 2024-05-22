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В Україні запустили застосунок "ЕкоЗагроза": там можна перевірити рівень радіації й не тільки

Україна, Середа 22 травня 2024 20:17
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В Україні запустили застосунок "ЕкоЗагроза": там можна перевірити рівень радіації й не тільки Фото: в Україні запустили застосунок, що дозволяє перевірити рівень радіації й не тільки (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запустили застосунок, що дозволяє перевірити рівень радіації та якість повітря. Ба більше, просто в застосунку можна буде повідомити про факти екологічних злочинів проти довкілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

На головній сторінці застосунку ви відразу можете повідомляти про факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких ви стали. Для зручності в застосунку також доступна функція виклику екстрених служб.

В Україні запустили застосунок &quot;ЕкоЗагроза&quot;: там можна перевірити рівень радіації й не тільки

Загалом застосунок складається з чотирьох основних блоків: головний екран -"Повідомити", "Дашборт", "Мапа", "Події".

Відкривши вкладку "Дашборт" можна відстежити якісь повітря, рівень радіації та показники води в тому місті, в якому ви знаходитесь.

На інтерактивній мапі України можна подивитися:

  • дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення по всій країні;
  • актуальні факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами.

Вкладка "Події" ознайомлює українців з новинами міністерства, зверненнями інших користувачів та екологічними наслідками російської агресії.

Завантажити застосунок можна в GooglePlay або в AppStore.

Нагадаємо, що станом на кінець квітня російські окупанти завдали збитків навколишньому середовищу України у розмірі понад 2 трлн гривень.

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