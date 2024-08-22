В Сумской области превысилась концентрация пыли в воздухе

В администрации рассказали, что сегодня, 22 августа, жители города Сумы начали жаловаться на вонь и неприятный запах в воздухе. Состав воздуха исследовался лабораторией Сумского областного центра по гидрометеорологии ночью в 01:00 и в 07:00 утра.

"Исследования установили превышение максимально разовой концентрации по пыли в 1,2 - 1,4 раза. Остальные исследуемых показателей: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегида в норме", - отметили в ОВА.

Кроме того, специалистами Государственного учреждения "Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" был проведен отбор образцов воздуха в пяти точках города Сумы.

"Зафиксировано превышение исключительно по пыли. Превышение концентрации пыли в воздухе может повлиять на состояние здоровья жителей Сумщины, в частности, вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы", - добавили в администрации.

