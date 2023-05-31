В Сумській області окупанти влучили в багатоповерхівку, а потім обстріляли пожежників

Російські військові обстріляли прикордонні території Сумської області. Окупанти атакували пожежників, які ліквідовували наслідки обстрілу.
Про це розповів голова Краснопільської громади Юрій Яремчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Окупанти обстріляли Краснопільську громаду Сумської області, пошкоджені:
"Перший обстріл почався орієнтовно об 11:40. Перші 8 “приходів”. Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий житловий будинок, приватні автомобілі, господарчі будівлі, кладовище і приміщення фермерського господарства, яке зайнялося внаслідок обстрілу", - зазначив голова Краснопільської громади.
Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС потрапили під обстріл.
“На щастя, всі цілі, але була пошкоджена водонапірна башта”, - додав Яремчук.
У ГУ ДСНС України у Сумській області зазначили, що також у приватному домоволодінні місцевих мешканців вогонь охопив стіну житлового будинку та припарковані поруч автомобілі.
Крім цього, рятувальники ліквідували загоряння одного складського приміщення, вантажного автомобіля та сільгосп техніки.
З початку повномаштабного вторгнення РФ на територію України росіяни майже щоденно наносять удари по прикордонним територіям Сумської області.
Нагадаємо, що прикордонні райони Сумської області знову були обстріляні окупантами в понеділок, 29 травня. Протягом дня загарбники 10 разів били по громадах у регіоні, застосовуючи різне озброєння.
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