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В Сумській області окупанти влучили в багатоповерхівку, а потім обстріляли пожежників

Фото: ілюстративне (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли прикордонні території Сумської області. Окупанти атакували пожежників, які ліквідовували наслідки обстрілу.

Про це розповів голова Краснопільської громади Юрій Яремчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Окупанти обстріляли Краснопільську громаду Сумської області, пошкоджені:

  • приватні автомобілі,
  • кладовище,
  • житловий будинок.

"Перший обстріл почався орієнтовно об 11:40. Перші 8 “приходів”. Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий житловий будинок, приватні автомобілі, господарчі будівлі, кладовище і приміщення фермерського господарства, яке зайнялося внаслідок обстрілу", - зазначив голова Краснопільської громади.

Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС потрапили під обстріл.

“На щастя, всі цілі, але була пошкоджена водонапірна башта”, - додав Яремчук.

У ГУ ДСНС України у Сумській області зазначили, що також у приватному домоволодінні місцевих мешканців вогонь охопив стіну житлового будинку та припарковані поруч автомобілі.

Крім цього, рятувальники ліквідували загоряння одного складського приміщення, вантажного автомобіля та сільгосп техніки.

Російські атаки по Сумській області

З початку повномаштабного вторгнення РФ на територію України росіяни майже щоденно наносять удари по прикордонним територіям Сумської області.

Нагадаємо, що прикордонні райони Сумської області знову були обстріляні окупантами в понеділок, 29 травня. Протягом дня загарбники 10 разів били по громадах у регіоні, застосовуючи різне озброєння.

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Сумська областьВійна Росії проти України