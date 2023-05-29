ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Сумську область 10 разів за день. Пошкоджено склад агропідприємства

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 29 травня 2023 23:25
Окупанти обстріляли Сумську область 10 разів за день. Пошкоджено склад агропідприємства Фото: російські окупанти знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прикордонні райони Сумської області знову були обстріляні окупантами з території РФ. Протягом понеділка, 29 травня, загарбники 10 разів били по громадах у регіоні, застосовуючи різне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 48 вибухів", - йдеться у зведенні.

Так, під обстріл потрапили Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади на Сумщині.

Дані щодо атак:

  • По Білопільській громаді з території РФ було здійснено 20 пострілів з АГС та 2 виходи з міномета та обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).
  • По Есманській громаді росіяни били з АГС (3 вибухи), а також зафіксовано ракетний обстріл з вертольота (2 "приходи"). Внаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства.
  • По території Великописарівської громади війська РФ били з артилерії (10 вибухів).
  • З території РФ було здійснено мінометний обстріл по Краснопільській громаді (2 вибухи).
  • По території Шалигинської громади загарбники били з міномета (1 вибух).

Атаки РФ по Сумській області

Прикордонні райони Сумської області обстрілюються із території Росії практично щодня. Так, наприклад, учора війська РФ били по регіону 14 разів, атакувавши дев'ять громад. Для завдання ударів противник застосовував міномети, САУ, артилерію і вертольоти для запуску ракет.

Перед цим війська РФ 18 разів обстрілювали прикордоння Сумської області, застосовуючи міномети, САУ, АГС, артилерію та теж гелікоптери для ракетних ударів (НУРС).

Як зазначив радник глави Офісу президента Михайла Подоляка, нашій країні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб РФ, щоб уникнути повторення агресії в майбутньому, і щоб наші прикордонні області не зазнавали постійних обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром