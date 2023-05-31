В Сумской области оккупанты попали в многоэтажку, а затем обстреляли пожарных

Оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, повреждены:

частные автомобили,

кладбище,

жилой дом.

"Первый обстрел начался ориентировочно в 11:40. Первые 8 "приходов". Повреждены многоквартирный двухэтажный жилой дом, частные автомобили, хозяйственные постройки, кладбище и помещение фермерского хозяйства, которое занялось в результате обстрела", - отметил председатель Краснопольской громады.

Во время тушения пожара спасатели ГСЧС попали под обстрел.

"К счастью, все целы, но была повреждена водонапорная башня", - добавил Яремчук.

В ГУ ГСЧС Украины в Сумской области отметили, что также в частном домовладении местных жителей огонь охватил стену жилого дома и припаркованные рядом автомобили.

Кроме этого, спасатели ликвидировали возгорание одного складского помещения, грузового автомобиля и сельхоз техники.

Российские атаки по Сумской области

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины россияне почти ежедневно наносят удары по приграничным территориям Сумской области.

Напомним, что приграничные районы Сумской области снова были обстреляны оккупантами в понедельник, 29 мая. В течение дня захватчики 10 раз били по общинам в регионе, применяя разное вооружение.

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