Україну накриє сніг та хуртовина: прогноз погоди на сьогодні

У середу, 14 грудня, в Україні очікується сніг. Синоптики також попереджають українців про хуртовину та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у Сумській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях, а вдень на Закарпатті, в Карпатах та на у Львівській області прогнозують сніг. На решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Температура протягом доби очікується на рівні 1-6° морозу. Вночі у західних регіонах, а також Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській областях та на півночі Одеської областей 6-11° морозу. Вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.

Погода у Київській області

В області без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень 1-6° морозу. У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, вчора у Київській області через негоду повністю знеструмлені понад 10 населених пунктів.

А раніше у Львові впало 119 дерев, вони пошкодили 10 автомобілів.

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