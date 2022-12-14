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В Сумской области за ночь выпало до 25 см снега: водителей предупредили об опасности

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Сумы, Среда 14 декабря 2022 10:42
В Сумской области за ночь выпало до 25 см снега: водителей предупредили об опасности Фото: в Сумской области за ночь выпало 25 см снега (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области ночью выпало до 25 сантиметров снега. Жителей региона предупредили об опасности на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"В Сумской области за ночь изрядно насыпало снега, толщина покрова 6-25 см. Температура воздуха -1 -6 градусов", - говорится в сообщении.

На дорогах Сумской области работает 94 снегоуборочных машины. Однако водителей и пешеходов призывали быть осмотрительными.

В случае усложнения движения и пробок жителей просят обращаться в диспетчерские службы по телефонам: 050-307-56-92 (Служба автомобильных дорог), 050-307-15-77 (ГП "Дороги Сумщины").

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Львовской, Закарпатской областях ожидается снег. На остальной территории без существенных осадков.

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