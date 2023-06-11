UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській області негода залишила без світла 30 населених пунктів

Фото: у Сумській області без світла 6,5 тисяч абонентів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла сталися у Сумській області через негоду. Знеструмлено повністю та частково 30 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Станом на ранок 11 червня без світла 6446 абонентів у 30 населених пунктах. З них 21 населений пункт знеструмлений повністю, ще 9 - частково.

Найгірша ситуація в Охтирському, Сумському та Роменському районах Сумської області.

В ОВА повідомляють, що бригади енергетиків вже усувають наслідки негоди. Світло планують повернути сьогодні.

Негода накрила Україну

Синоптики попереджали, що на Україну насувається циклон, який принесе з собою дощі. Українців попереджали про шквали, град та грози.

У Львівській області через активні дощі затопило селище Східниця. Також через зливи підтоплені дороги, мости та десятки домогосподарств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав НегодаСумська областьвідключеня світла