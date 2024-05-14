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У Сумській області жителям 10-кілометрової зони біля кордону з РФ рекомендують евакуюватися

Фото: начальник Сумської ОВА Володимир Артюх (sm.gov/ua)
Автор: Ярослава Борзова

У Сумській області через постійні атаки РФ місцевим мешканцям рекомендують евакуюватися із 10-кілометрової зони евакуації на тлі інтенсивних обстрілів населених пунктів Білопільської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"За пропозицією військового командування, враховуючи інтенсивність обстрілів населених пунктів Білопільської громади було рекомендовано евакуацію в 10-кілометровій зоні.  Хоча ще минулого року йшлося про 5-кілометрову зону", - заявив Артюх 

Відповідаючи на питання, чи 10-кілометрова зона поширюється для всіх територіальних прикордонних громад, Артюх зауважив, що минулого року була оголошена планова евакуація для п'ятикілометрової зони, в яку входило 115 населених пунктів.

"І  ми здійснювали цю роботу постійно. На сьогодні понад 12, 5 тисяч населення евакуйовано, з них близько 2000 дітей", - сказав він.

Ситуація в районі Білопілля

Що стосується Білопілля, то як зазначив начальник Сумської ОВА, за останній місяць, а особливо тиждень, ворогом було завдано дуже багато ударів з РСЗВ, артилерії, мінометів, КАБ-ами.

"Вся інфраструктура знищується, основні служби соціальні й аварійно-рятувальні знаходиться в безпосередній близькості", - інформує Артюх.

Він наголосив, що саме тому на Раді обороні області було пройнято рішення щодо рекомендацій населенню цієї громади про евакуацію.

"Були проведені підготовчі заходи і сьогодні процес пішов у плановому порядку. 28 людей зараз виїхало, серед них 6 дітей. Їм надається необхідна допомога", - сказав начальник Сумської ОВА.

Ризик наступу РФ на Сумську область

Нагадаємо, раніше голова ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю виданню NYT заявив, що після атак на Харківському напрямку окупанти зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Крім того, за його словами, загарбники планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку наразі проводять у Харківській області.

Як заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник, у Сумській області готові давати відсіч у разі спроб атак окупантів.

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евакуаціяСумська областьВійна Росії проти України