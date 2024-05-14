У Сумській області жителям 10-кілометрової зони біля кордону з РФ рекомендують евакуюватися

"За пропозицією військового командування, враховуючи інтенсивність обстрілів населених пунктів Білопільської громади було рекомендовано евакуацію в 10-кілометровій зоні. Хоча ще минулого року йшлося про 5-кілометрову зону", - заявив Артюх

Відповідаючи на питання, чи 10-кілометрова зона поширюється для всіх територіальних прикордонних громад, Артюх зауважив, що минулого року була оголошена планова евакуація для п'ятикілометрової зони, в яку входило 115 населених пунктів.

"І ми здійснювали цю роботу постійно. На сьогодні понад 12, 5 тисяч населення евакуйовано, з них близько 2000 дітей", - сказав він.

Ситуація в районі Білопілля

Що стосується Білопілля, то як зазначив начальник Сумської ОВА, за останній місяць, а особливо тиждень, ворогом було завдано дуже багато ударів з РСЗВ, артилерії, мінометів, КАБ-ами.

"Вся інфраструктура знищується, основні служби соціальні й аварійно-рятувальні знаходиться в безпосередній близькості", - інформує Артюх.

Він наголосив, що саме тому на Раді обороні області було пройнято рішення щодо рекомендацій населенню цієї громади про евакуацію.

"Були проведені підготовчі заходи і сьогодні процес пішов у плановому порядку. 28 людей зараз виїхало, серед них 6 дітей. Їм надається необхідна допомога", - сказав начальник Сумської ОВА.