У Сумській області майже 170 прильотів за добу: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупанти 20 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували майже 170 прильотів по громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Росіяни сьогодні протягом дня обстрілювали 7 громад Сумщини. Зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ, а також 5 кулеметних черг", - заявив Живицький.
За словами очільника області, постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів та загинули домашня птиця і коза.
- Шалигинська громада обстріляна із кулеметів та артилерії;
- Великописарівська громада обстріляна із РСЗВ, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки;
- Юнаківська громада обстріляна з артилерії та була пошкоджена високовольтна лінія електропередач;
- Краснопільська громада зазнала обстрілу з мінометів;
- Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії;
- Есманська громада зазнала мінометного удару з боку росіян;
- Новослобідська громада постраждала від артударів, саме тут загинули домашні тварини.
Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли Сумську область. Загалом було 52 прильоти. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Пізніше, окупанти обстрілювали 3 громади Сумської області. Росіяни гатили із САУ.
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