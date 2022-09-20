У Сумській області майже 170 прильотів за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 20 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували майже 170 прильотів по громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Росіяни сьогодні протягом дня обстрілювали 7 громад Сумщини. Зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ, а також 5 кулеметних черг", - заявив Живицький. За словами очільника області, постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів та загинули домашня птиця і коза. Шалигинська громада обстріляна із кулеметів та артилерії;

Великописарівська громада обстріляна із РСЗВ, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки;

Юнаківська громада обстріляна з артилерії та була пошкоджена високовольтна лінія електропередач;

Краснопільська громада зазнала обстрілу з мінометів;

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії;

Есманська громада зазнала мінометного удару з боку росіян;

Новослобідська громада постраждала від артударів, саме тут загинули домашні тварини.