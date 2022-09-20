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У Сумській області майже 170 прильотів за добу: в ОВА розповіли про наслідки

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 22:24
У Сумській області майже 170 прильотів за добу: в ОВА розповіли про наслідки Фото: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти 20 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували майже 170 прильотів по громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Росіяни сьогодні протягом дня обстрілювали 7 громад Сумщини. Зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ, а також 5 кулеметних черг", - заявив Живицький.

За словами очільника області, постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів та загинули домашня птиця і коза.

  • Шалигинська громада обстріляна із кулеметів та артилерії;
  • Великописарівська громада обстріляна із РСЗВ, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки;
  • Юнаківська громада обстріляна з артилерії та була пошкоджена високовольтна лінія електропередач;
  • Краснопільська громада зазнала обстрілу з мінометів;
  • Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії;
  • Есманська громада зазнала мінометного удару з боку росіян;
  • Новослобідська громада постраждала від артударів, саме тут загинули домашні тварини.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли Сумську область. Загалом було 52 прильоти. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Пізніше, окупанти обстрілювали 3 громади Сумської області. Росіяни гатили із САУ.

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