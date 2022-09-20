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В Сумской области почти 170 прилетов в сутки: в ОВА рассказали о последствиях

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Украина, Вторник 20 сентября 2022 22:24
В Сумской области почти 170 прилетов в сутки: в ОВА рассказали о последствиях Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты 20 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали около 170 прилетов по общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Россияне сегодня в течение дня обстреливали 7 общин Сумщины. Зафиксировано около 170 прилетов из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также 5 пулеметных очередей", - заявил Живицкий.

По словам главы области, пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза.

  • Шалыгинская община обстреляна из пулеметов и артиллерии;
  • Великописаревская община обстреляна из РСЗО, в результате чего повреждены частные дома;
  • Юнаковская община обстреляна из артиллерии и была повреждена высоковольтная линия электропередач;
  • Краснопольская община подверглась обстрелу из минометов;
  • Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов и артиллерии;
  • Эсманская община претерпела минометного удара со стороны россиян;
  • Новослободская община пострадала от артударов, здесь погибли домашние животные.

Напомним, что ранее российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Всего было 52 прилета. В результате атаки погиб мужчина.

Позже, оккупанты обстреливали 3 общины Сумской области. Россияне били из САУ.

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