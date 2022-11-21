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У Сумській області майже 15 тисяч абонентів залишилися без світла: що трапилося

Фото: на Сумщині майже 15 тисяч абонентів залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Сумській області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилося майже 15 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Через аварії на повітряних лініях станом на 17:00 без електрики залишаються 14 987 абонентів. А саме, у Буринській громаді - 770, Юнаківській - 1016, Білопільській - 3983, Роменській - 8771, Недригайлівській - 447 споживачів", - розповів він.

За словами Живицького, аварійні бригади вже працюють, щоб повернути світло до будинків мешканців регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області ввели цілодобові погодинні відключення світла. Поки що потреб в аварійних відключеннях немає.

Також ми писали, що минулої доби енергетики відновили електропостачання для 3 тисяч сімей у містечку прифронтової Донецької області.

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Сумська областьЕлектроенергія