RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области почти 15 тысяч абонентов остались без света: что случилось

Фото: в Сумской области почти 15 тысяч абонентов остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Сумской области из-за аварии на воздушных линиях без электрики остались почти 15 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Из-за аварии на воздушных линиях по состоянию на 17:00 без электричества остаются 14 987 абонентов. А именно, в Буринской общине – 770, Юнаковской – 1016, Белопольской - 3983, Роменской – 8771, Недрыгайловской – 447 потребителей", - рассказал он.

По словам Живицкого, аварийные бригады уже работают, чтобы вернуть свет в дома жителей региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области ввели круглосуточные почасовые отключения света. Пока потребностей в аварийных отключениях нет.

Также мы писали, что за минувшие сутки энергетики возобновили электроснабжение для 3 тысяч семей в городке прифронтовой Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЭлектроэнергия