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В Миколаївській області ввели погодинні відключення світла: подробиці

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Понеділок 21 листопада 2022 12:22
В Миколаївській області ввели погодинні відключення світла: подробиці Фото: в Миколаївській області ввели погодинні відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаївській області запровадили цілодобові погодинні відключення світла. Наразі потреб в аварійних відключеннях немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Николаевские новости".

Усіх споживачів "Миколаївобленерго" поділили на три черги. Дізнатися свою групу можна за посиланням:

Очікується, що групи замінятимуть одна одну з періодичністю в дві години. Раніше знеструмлення відбувалось лише вдень.

"Розмежування між чергами можна побачити на "годиннику" нижче (він поділений на 24 години, кожній з черг присвоєно свій колір – відповідно зафарбовані сектори чергуються з періодичністю у дві години)", - пише видання.

В Миколаївській області ввели погодинні відключення світла: подробиці

Фото: в Миколаївській області ввели погодинні відключення світла (niknews.mk.ua)

У разі чергових ворожих ударів по критичній інфраструктурі, можливі повторні екстрені відключення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу енергетики відновили електропостачання для 3 тисяч родин в містечку прифронтової Донецької області.

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