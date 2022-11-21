В Миколаївській області ввели погодинні відключення світла: подробиці

В Миколаївській області запровадили цілодобові погодинні відключення світла. Наразі потреб в аварійних відключеннях немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Николаевские новости ".

Усіх споживачів "Миколаївобленерго" поділили на три черги. Дізнатися свою групу можна за посиланням:

Очікується, що групи замінятимуть одна одну з періодичністю в дві години. Раніше знеструмлення відбувалось лише вдень.

"Розмежування між чергами можна побачити на "годиннику" нижче (він поділений на 24 години, кожній з черг присвоєно свій колір – відповідно зафарбовані сектори чергуються з періодичністю у дві години)", - пише видання.

Фото: в Миколаївській області ввели погодинні відключення світла (niknews.mk.ua)

У разі чергових ворожих ударів по критичній інфраструктурі, можливі повторні екстрені відключення.