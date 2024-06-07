У Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів

Ситуація у Сумській області

Варто зазначити, що частина Сумської області була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Території звільнили у березні-квітні 2022 року.

Проте ситуація у Сумській області залишається неспокійною, особливо у прикордонних територіях. Російська армія зі своєї території майже щоденно обстрілює прикордонні райони. Також фіксується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Як зазначали прикордонники, Росія не тримає достатню кількість сил на кордоні для повторного наступу на Сумську область. Проте прикордонники не виключають, що росіяни можуть влаштовувати провокації.

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