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У Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів

Фото: у Сумській області розширюють евакуацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області розширили перелік населених пунктів для евакуації у зоні 10 кілометрів біля кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми прикордонних населених пунктів. Це населені пункти у 10-кілометровій зоні біля кордону, які постійно обстрілюють ворогом.

"Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - сказав Артюх.

 

Ситуація у Сумській області

Варто зазначити, що частина Сумської області була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Території звільнили у березні-квітні 2022 року.

Проте ситуація у Сумській області залишається неспокійною, особливо у прикордонних територіях. Російська армія зі своєї території майже щоденно обстрілює прикордонні райони. Також фіксується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Як зазначали прикордонники, Росія не тримає достатню кількість сил на кордоні для повторного наступу на Сумську область. Проте прикордонники не виключають, що росіяни можуть влаштовувати провокації.

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Сумська областьЕвакуаціяВійна в Україні