В Сумской области эвакуируют еще восемь приграничных населенных пунктов

Ситуация в Сумской области

Следует отметить, что часть Сумской области была захвачена россиянами в начале полномасштабного вторжения. Территории освободили в марте-апреле 2022 года.

Однако ситуация в Сумской области остается неспокойной, особенно на приграничных территориях. Российская армия со своей территории почти ежедневно обстреливает пограничные районы. Также фиксируется активность вражеских диверсионно-разведочных групп.

Как отмечали пограничники, Россия не держит достаточно сил на границе для повторного наступления на Сумскую область. Однако пограничники не исключают, что россияне могут устраивать провокации.

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