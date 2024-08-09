У Сумській області є необхідність в евакуації 20 тисяч людей: як виїхати з небезпечних зон

Зазначається, що групи поліції та ДСНС транспортують та супроводжують людей, зокрема сім’ї з дітьми та літніх людей. Поліцейські здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам.

"За детальною інформацією про час і місце збору та щодо запису на евакуацію звертайтеся до голів та старост громад", - йдеться в повідомленні.

З усіх питань щодо евакуації з прикордоння Сумського району у МВС рекомендують звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером - 0506507083.