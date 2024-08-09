В Сумской области есть необходимость в эвакуации 20 тысяч человек: как уехать из опасных зон

Отмечается, что группы полиции и ГСЧС транспортируют и сопровождают людей, в частности, семьи с детьми и пожилых. Полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам.

"За подробной информацией о времени и месте сбора и записи на эвакуацию обращайтесь к председателям и старостам общин", - говорится в сообщении.

По всем вопросам эвакуации из приграничья Сумского района в МВД рекомендуют обратиться в оперативный дежурный эвакуационный Штаб Сумской районной военной администрации за номером - 0506507083.