RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области есть необходимость в эвакуации 20 тысяч человек: как уехать из опасных зон

Фото: эвакуация Сумской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Ярослава Борзова

В Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения. По предварительному подсчету, есть необходимость транспортировки в безопасные места около 20 тысяч человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что группы полиции и ГСЧС транспортируют и сопровождают людей, в частности, семьи с детьми и пожилых. Полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам.

"За подробной информацией о времени и месте сбора и записи на эвакуацию обращайтесь к председателям и старостам общин", - говорится в сообщении.

По всем вопросам эвакуации из приграничья Сумского района в МВД рекомендуют обратиться в оперативный дежурный эвакуационный Штаб Сумской районной военной администрации за номером - 0506507083.

 

Эвакуация Сумской области

Как сообщалось, вчера в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.

Эвакуационные действия введены на фоне усиления обстрелов РФ из-за прорыва смежной Курской области в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныСумская областьЭвакуация