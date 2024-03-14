У Сумській області за два дні сталася піврічна норма обстрілів, - ОВА

За його словами, за два останні дні в області було 800 вибухів. Збільшилося застосування КАБів, в тому числі й касетних.

"Декілька населених пунктів у нас заміновано. 800 вибухів - це за минулий рік була норма за пів року. Сьогодні це за два дні", - розповыв Артюх.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, вночі 13 березня росіяни вдарили по місту Суми. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку. За попередніми даними, було зруйновано 15 квартир, 30 - пошкоджено.

З-під завалів врятували 10 осіб. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла трьох загиблих осіб. На місці трагедії тривають пошукові роботи.

Крім того, окупанти в ніч на 14 березня атакували "Шахедами" Суми та ще три міста області.