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В Сумской области за два дня произошла полугодовая норма обстрелов, - ОВА

Фото: в Сумской области за два дня произошла полугодовая норма обстрелов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В приграничной с Россией Сумской области за последние два дня раздалось 800 взрывов. Это полугодовая норма обстрелов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

По его словам, за два последних дня в области было 800 взрывов. Увеличилось применение КАБов, в том числе и кассетных.

"Несколько населенных пунктов у нас заминировано. 800 взрывов - это за прошлый год была норма за полгода. Сегодня это за два дня", - рассказал Артюх.

Обстрелы Сумской области

Напомним, ночью 13 марта россияне ударили по городу Сумы. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, было разрушено 15 квартир, 30 - повреждены.

Из-под завалов спасли 10 человек. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела троих погибших. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.

Кроме того, оккупанты в ночь на 14 марта атаковали "Шахедами" Сумы и еще три города области.

 

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