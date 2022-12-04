В Сумській області за добу зафіксували більше 10 "прильотів", пошкоджено інфраструктуру

Росіяни продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях. В Сумській області зафіксували 12 "прильотів".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Ворог продовжує тероризувати прикордонні території.За добу зафіксовано 3 обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів", - пише заступник керівника Офісу президента.
Внаслідок обстрілу постраждала інфраструктура Есманської територіальної громади Шосткинського району.
Як відзначив Тимошенко, постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 3 грудня, внаслідок ворожого обстрілу по Сумській області було пошкоджено ЛЕП та підприємство.
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