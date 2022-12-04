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В Сумской области за сутки зафиксировали более 10 "прилетов", повреждена инфраструктура

Фото: в Сумской области за сутки зафиксировали более 10 "прилетов", повреждена инфраструктура (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают наносить удары по приграничным территориям. В Сумской области зафиксировали 12 прилетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Враг продолжает терроризировать пограничные территории. За сутки зафиксировано 3 обстрела, 12 "прилетов" вражеских снарядов", - пишет замглавы Офиса президента.

В результате обстрела пострадала инфраструктура Эсманской территориальной общины Шосткинского района.

Как отметил Тимошенко, пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 3 декабря, в результате вражеских обстрелов по Сумской области были повреждены ЛЭП и предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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