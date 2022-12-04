В Сумской области за сутки зафиксировали более 10 "прилетов", повреждена инфраструктура

Россияне продолжают наносить удары по приграничным территориям. В Сумской области зафиксировали 12 прилетов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Враг продолжает терроризировать пограничные территории. За сутки зафиксировано 3 обстрела, 12 "прилетов" вражеских снарядов", - пишет замглавы Офиса президента.
В результате обстрела пострадала инфраструктура Эсманской территориальной общины Шосткинского района.
Как отметил Тимошенко, пострадавших среди гражданских нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 3 декабря, в результате вражеских обстрелов по Сумской области были повреждены ЛЭП и предприятие.
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