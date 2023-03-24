В Сумській області чутно звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Суми .

Про вибухи стало відомо близько 00:11 ночі, до цього в регіоні оголосили повітряну тривогу. Влада закликає жителів перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що за вчора росіяни 68 разів вдарили по Сумській області з різних видів зброї.

А 22 березня росіяни обстрляли території чотирьох громад у Сумській області.

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