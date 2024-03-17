В Сумській області за чотири дні евакуювали майже 300 людей з прикордоння

В Сумській області продовжується евакуація цивільного населення з прикордонних територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
За даними адміністрації, з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 по 17 березня евакуйовано 256 осіб, в тому числі 26 дітей.
"Зокрема, сьогодні у безпечні місця з території громади переміщено 55 осіб, з них 2 дитини", - повідомили в ОВА.
Крім того, евакуація проводиться з села Рижівка Білопільської громади. Вчора зранку в селі знаходився 31 житель, за вчора і сьогодні 23 людини евакуювались.
Наразі спільно представниками Червоного Хреста та МОМ проводиться забезпечення місць розміщення осіб необхідними товарами першої необхідності.
Поряд з цим опрацьовується питання потреб з Департаментом з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської ОВА щодо нагальних потреб.
"Додатково проводяться заходи, щодо збільшення та облаштування додаткових місць для розселення населення в разі подальшої необхідності", - додали в ОВА.
Нагадаємо, перед тим, ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.
Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Сьогодні стало відомо, що внаслідок вчорашніх ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.
Крім того, російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.
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