У Сумській області через обстріли змінили маршрути автобусів: що відомо

Через загрозу обстрілів змінено маршрут пасажирського транспорту між Сумами та Путивлем. Нова схема руху дозволяє уникати небезпечних напрямків і зберігає майже ту саму протяжність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Через загрозу ворожих обстрілів ухвалено рішення змінити маршрут руху пасажирського автомобільного транспорту загального користування у напрямку від м. Суми до м. Путивль", - повідомили в ОВА.
Як пояснили в адміністрації, за дорученням начальника Сумської ОВА Олега Григорова, фахівці Департаменту розвитку громад територій та інфраструктури разом із перевізниками розробили альтернативний маршрут, який по своїй протяжності максимально наближений до попереднього.
"Він дозволяє уникати перебування транспорту на потенційно небезпечних напрямках", - пояснили в ОВА,
Наразі готуються оновлені розклади руху, які враховуватимуть зміни маршруту.
Як розповіли в адміністрації, дату введення нових розкладів буде повідомлено додатково, а інформація надходитиме мешканцям громад у локальному порядку - з урахуванням безпекової ситуації.
"Наш пріоритет - безпека людей та забезпечення можливості пересування між громадами. Просимо з розумінням поставитися до цих змін", - підкреслив Григоров.
Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення Сумської області заради буферної зони.
Однак, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочки, російські терористи не мають достатньо сил та засобів для масованого наступу на Сумську область. Він зауважив, що нині операції ворога на рівні стратегічного розгортання військ.
Проте росіяни не припиняють удари по області. Так, нещодавно ворог завдав ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Як результат - жертви й поранені серед українських воїнів.
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