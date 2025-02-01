У Сумській області через авіаудар РФ загинули троє поліцейських

Обстріли Сум та області

Російські війська постійно обстрілюють Суми та область. Під ударом постійно перебувають як прикордонні райони, так і обласний центр.

Буквально 1 лютого стало відомо, що в Сумах після обстрілу багатоповерхівки 30 січня, кількість загиблих зросла до 10 людей. Росіяни обстріляли обласний центр вночі, коли люди спали.

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