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В Сумской области из-за авиаудара РФ погибли трое полицейских

Фото: в Сумской области из-за авиаудара РФ погибли трое полицейских (dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Трое полицейских погибли в Сумской области 1 февраля. Они попали под авиаудар оккупантов во время дежурства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"В ночь с 31 января на 1 февраля враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде", - говорится в сообщении.

В результате атаки россиян погибли двое патрульных полицейских, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах громады.

"Позже под завалами было найдено тело еще одного полицейского", - добавили в ОВА.

 

 

Обстрелы Сум и области

Российские войска постоянно обстреливают Сумы и область. Под ударом постоянно находятся как приграничные районы, так и областной центр.

Буквально 1 февраля стало известно, что в Сумах после обстрела многоэтажки 30 января, число погибших возросло до 10 людей. Россияне обстреляли областной центр ночью, когда люди спали.

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