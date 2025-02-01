В Сумской области из-за авиаудара РФ погибли трое полицейских

Обстрелы Сум и области

Российские войска постоянно обстреливают Сумы и область. Под ударом постоянно находятся как приграничные районы, так и областной центр.

Буквально 1 февраля стало известно, что в Сумах после обстрела многоэтажки 30 января, число погибших возросло до 10 людей. Россияне обстреляли областной центр ночью, когда люди спали.

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