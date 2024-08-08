В Сумській області через авіаудар РФ загинули брати: одному з них 6 років
Російські війська завдали авіаудару по Сумській області. Загинули два брати - шести і 23 років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сумську облпрокуратуру та коментар голови Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.
За даними слідства, 8 серпня, близько 11:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району.
"Унаслідок атаки окупантів 6-річний та 23-річний рідні брати загинули", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Як зазначив голова ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, окупанти обстріляли селище Могриця. Росіяни атакували населений пункт КАБами. За його даними, загиблі знаходились на подвір'ї школи, яка також була знищена авіаудром.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Ситуація у Сумській області
У Сумах на найближчі дні перевели на дистанційну роботу дитячі садки, а також обмежили роботу лікарень. Регіон перебуває під постійними обстрілами РФ.
Нагадаємо, вже кілька днів на прикордонні Сумскої та Курської областей йдуть бої. Зокрема, зіткнення вже ведуться на території Суджі Курської області, контроль над дорогами навколо міста війська РФ втратили. Також росіяни жаліються, що ЗСУ нібито вже підійшли до селища Коренево.
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