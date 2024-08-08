В Сумській області через авіаудар РФ загинули брати: одному з них 6 років

Російські війська завдали авіаудару по Сумській області. Загинули два брати - шести і 23 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сумську облпрокуратуру та коментар голови Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За даними слідства, 8 серпня, близько 11:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району.

"Унаслідок атаки окупантів 6-річний та 23-річний рідні брати загинули", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначив голова ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, окупанти обстріляли селище Могриця. Росіяни атакували населений пункт КАБами. За його даними, загиблі знаходились на подвір'ї школи, яка також була знищена авіаудром.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).