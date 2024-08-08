В Сумской области из-за авиаудара РФ погибли братья: одному из них 6 лет

Российские войска нанесли авиаудар по Сумской области. Погибли два брата - шести и 23 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сумскую облпрокуратуру и комментарий главы Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.