У Сумській області через атаку дронів пошкоджені будинки і виникла пожежа

У Сумській області в ніч на 22 грудня працювали сили ППО по ворожих дронах. Внаслідок атаки виникла пожежа та є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
У Дубов’язівській громаді Сумської області впали уламки дронів. Стався один вибух. Внаслідок атаки виникло загоряння офісного приміщення.
Також через ворожу атаку зафіксовані пошкодження у Роменській громаді. Внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватних будинки та нежитлове приміщення.
Місцева влада не повідомляє про постраждалих чи жертв.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну дронами. Рух безпілотників фіксували у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.
У низці регіонів України працювали сили протиповітряної оборони.
Відомо, що у Київській області впали уламки дрона. Це сталося у місті Бровари під Києвом. Уламки впали на дах багатоповерхівки. Внаслідок цього виникла пожежа.
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