У Сумській області через атаку дронів пошкоджені будинки і виникла пожежа

Нагадаємо, цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну дронами. Рух безпілотників фіксували у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.

У низці регіонів України працювали сили протиповітряної оборони.

Відомо, що у Київській області впали уламки дрона. Це сталося у місті Бровари під Києвом. Уламки впали на дах багатоповерхівки. Внаслідок цього виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.