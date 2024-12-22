В Сумской области из-за атаки дронов повреждены дома и возник пожар

Напомним, этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Движение беспилотников фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

В ряде регионов Украины работали силы противовоздушной обороны.

Известно, что в Киевской области упали обломки дрона. Это произошло в городе Бровары под Киевом. Обломки упали на крышу многоэтажки. В результате этого возник пожар.

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