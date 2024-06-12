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У Сумській області був атакований об'єкт енергетики: знеструмлювалися споживачі

Фото: росіяни атакували об'єкт енергетики у Сумській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області під час нічної атаки був пошкоджений об'єкт енергетики. Через це знеструмлювалися населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, в ніч на 12 червня росіяни дронами атакували один з енергооб’єктів на території Сумської області.

За даними енергетиків, знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів.

Крім того, станом на ранок в Україні 237 населених пунктів без світла через негоду. Наслідки негоди зафіксували у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та Києві.

Ще 490 населених пунктів в Україні без світла з інших причин. Через бойові дії знеструмлені споживачі у Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях. У Миколаївській області є знеструмлення з технологічних причин.

 

Нічна атака

В ніч на 12 травня Росія випустила по Україні шість ракет різних типів, зокрема "Кинджал", та 24 ударні дрони. Сили протиповітряної оборони збили п'ять ракет та всі "Шахеди".

У Київській області через нічну атаку спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.

Детальніше про те, чому окупанти атакували Київ після паузи та чи залишається енергетика метою ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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Сумська областьВійна в УкраїніАтака дронівВідключеня світлаЕнергетики