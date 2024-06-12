В Сумской области был атакован объект энергетики: обесточены потребители

Как отмечается, в ночь на 12 июня россияне дронами атаковали один из энергообъектов на территории Сумской области.

По данным энергетиков, обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс заживления потребителей.

Кроме того, по состоянию на утро в Украине 237 населенных пунктов без света из-за непогоды. Последствия непогоды зафиксировали в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и Киеве.

Еще 490 населенных пунктов в Украине без света по другим причинам. Из-за боевых действий обесточены потребители в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях. В Николаевской области есть обесточивания по технологическим причинам.