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В Сумской области был атакован объект энергетики: обесточены потребители

Фото: россияне атаковали объект энергетики в Сумской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области во время ночной атаки поврежден объект энергетики. В связи с этим обесточивались населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отмечается, в ночь на 12 июня россияне дронами атаковали один из энергообъектов на территории Сумской области.

По данным энергетиков, обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс заживления потребителей.

Кроме того, по состоянию на утро в Украине 237 населенных пунктов без света из-за непогоды. Последствия непогоды зафиксировали в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и Киеве.

Еще 490 населенных пунктов в Украине без света по другим причинам. Из-за боевых действий обесточены потребители в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях. В Николаевской области есть обесточивания по технологическим причинам.

 

Ночная атака

В ночь на 12 мая Россия выпустила по Украине шесть ракет разных типов, в том числе "Кинжал", и 24 ударных дрона. Силы противовоздушной обороны сбили пять ракет и все "Шахеды".

В Киевской области из-за ночной атаки вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Детальнее о том, почему оккупанты атаковали Киев после паузы и остается ли энергетика целью врага - в материале РБК-Украина.

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Сумская областьВойна в УкраинеАтака дроновОтключения светаЭнергетики