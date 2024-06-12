У Сумській області був атакований об'єкт енергетики: знеструмлювалися споживачі

У Сумській області під час нічної атаки був пошкоджений об'єкт енергетики. Через це знеструмлювалися населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, в ніч на 12 червня росіяни дронами атакували один з енергооб’єктів на території Сумської області.

За даними енергетиків, знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів.

Крім того, станом на ранок в Україні 237 населених пунктів без світла через негоду. Наслідки негоди зафіксували у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та Києві.

Ще 490 населених пунктів в Україні без світла з інших причин. Через бойові дії знеструмлені споживачі у Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях. У Миколаївській області є знеструмлення з технологічних причин.