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Сумські дитсадочки два дні працюватимуть дистанційно

Суми, Четвер 08 серпня 2024 09:58
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Сумські дитсадочки два дні працюватимуть дистанційно Фото: (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Сумах дитсадочки два дні працюватимуть дистанційно. Відповідне рішення діятиме 8 та 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

Зазначається, що заклади дошкільної освіти переведені на дистанційну форму роботи згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської місцевої територіальної громади.

"У такому режимі працюватимуть у четвер і п'ятницю, 8 та 9 серпня. За потреби, керівники зазначених закладів повинні організувати роботу чергових груп", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

Варто зауважити, що напередодні Генштаб повідомив, що на Сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій.

Також слід нагадати про те, що в Курській області РФ, яка межує із Сумською, тривають активні бойові.

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