Сумские детсады два дня будут работать дистанционно

В Сумах детсады два дня будут работать дистанционно. Соответствующее решение будет действовать 8 и 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

"В таком режиме будут работать в четверг и пятницу, 8 и 9 августа. При необходимости руководители указанных заведений должны организовать работу дежурных групп", - говорится в сообщении.

Заведения дошкольного образования переведены на дистанционную форму работы согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской местной территориальной общины.

Что предшествовало

Следует отметить, что накануне Генштаб сообщил, что на Сумском направлении возросла интенсивность боевых действий.

Также следует напомнить о том, что в Курской области РФ, граничащей с Сумской, продолжаются активные боевые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.