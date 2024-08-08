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Сумские детсады два дня будут работать дистанционно

Сумы, Четверг 08 августа 2024 09:58
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Сумские детсады два дня будут работать дистанционно Фото: (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Сумах детсады два дня будут работать дистанционно. Соответствующее решение будет действовать 8 и 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Заведения дошкольного образования переведены на дистанционную форму работы согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской местной территориальной общины.

"В таком режиме будут работать в четверг и пятницу, 8 и 9 августа. При необходимости руководители указанных заведений должны организовать работу дежурных групп", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Следует отметить, что накануне Генштаб сообщил, что на Сумском направлении возросла интенсивность боевых действий.

Также следует напомнить о том, что в Курской области РФ, граничащей с Сумской, продолжаются активные боевые.

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