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Сумская область сообщает о проблемах со связью: что произошло

Новина українською →
Сумская область, Вторник 24 мая 2022 13:20
Сумская область сообщает о проблемах со связью: что произошло Фото: Сумская область сообщает о проблемах со связью (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области массово сообщают о проблемах со связью. Речь, в частности, идет о пользователях оператора Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

В чем причина?

"У многих жителей области возникли проблемы со связью в течение этих суток", - написал Живицкий.

По его словам, оператор мобильной связи Vodafone сообщает об аварийной ситуации в сети.

Что делать?

Глава ОВА также пояснил, что делать, чтобы оставаться на связи, пока все починят.

В настройках телефона:

  • отключить автовыбор сети на Android: настройки - мобильная сеть (или подключение). Оператор на iOS: параметры - сотовые данные - выбор сети;
  • найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL (если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть).
  • проверить возможность исходящего звонка, SMS.

В свою очередь он напомнил, что это внутренний роуминг, он бесплатный.

Напомним, сегодня в Херсоне в очередной раз пропала мобильная связь. В частности, проблема наблюдается у пользователей "Киевстар" и Vodafone.

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