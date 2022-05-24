ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сумська область повідомляє про проблеми зі зв'язком: що сталося

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 24 травня 2022 13:20
Сумська область повідомляє про проблеми зі зв'язком: що сталося Фото: Сумська область повідомляє про проблеми зі зв'язком (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумській області масово повідомляють про проблеми зі зв'язком. Мова, зокрема, йде про користувачів оператора Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

В чому причина?

"У багатьох мешканців області виникли проблеми зі зв'язком протягом цієї доби", - написав Живицький.

За його словами, оператор мобільного зв'язку Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію у мережі.

Що робити?

Голова ОВА також пояснив, що робити, аби залишатися на зв'язку, поки все полагодять.

У налаштуваннях телефону:

  • вимкнути автовибір мережі на Android: налаштування - мобільна мережа (або підключення). Оператор на iOS: параметри - стільникові дані - вибір мережі;
  • знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL (якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу).
  • перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Своєю чергою він нагадав, що це внутрішній роумінг, він безкоштовний.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні в черговий раз зник мобільний зв'язок. Зокрема, проблема спостерігається у користувачів "Київстар" і Vodafone.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Vodafone Group
NEWS
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України