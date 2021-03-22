Так, Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Отметим, в "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:

прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;

осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Решение о введении карантинных ограничений "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.