Министерство здравоохранения Украины расширило "красную" зону карантина. В нее внесли Сумскую область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).
По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
"Оранжевыми" остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.
Отметим, в "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:
Решение о введении карантинных ограничений "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.
Напомним, вчера Минздрав внес в "красную" зону Киевскую область.
Также сообщалось, что Николаев решил ввести в городе жесткий карантин с 24 марта несмотря на "оранжевую" зону.
Отметим, также с субботы жесткий карантин действует на территории Киева. Он продлится три недели.