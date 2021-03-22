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Сумская область попала в "красную" зону

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения Украины расширило "красную" зону карантина. В нее внесли Сумскую область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, Сумская область попала в "красную" зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в "красной" зоне карантина - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Отметим, в "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:

  • прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
  • осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Решение о введении карантинных ограничений "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.

Напомним, вчера Минздрав внес в "красную" зону Киевскую область.

Также сообщалось, что Николаев решил ввести в городе жесткий карантин с 24 марта несмотря на "оранжевую" зону.

Отметим, также с субботы жесткий карантин действует на территории Киева. Он продлится три недели.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныСумская областьКарантинКоронавирус
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